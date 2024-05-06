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Андрей Воробьев проверил работу Дмитровского филиала областного медколледжа после капремонта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Мая 2024, 11:38
Андрей Воробьев проверил после капремонта работу Дмитровского филиала областного медколледжа. Он был сделан в прошлом году - впервые почти за 60 лет. Летом 2023-го губернатор Московской области приезжал проверить, как идут работы, а сегодня пообщался со студентами и педагогами, осмотрел хирургический кабинет, а также кабинеты сестринского дела и профессионального ухода, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту, форме. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам большое за работу, - сказал преподавателям Андрей Воробьев, а также, обращаясь к студентам, отметил. - У нас в Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учится больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованным в той или иной клинике. Вы здесь реально получаете навыки, качественное образование. То, чему вы хотите научиться, вас здесь научат».
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