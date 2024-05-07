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УФАС Подмосковья включит ООО «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:30
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации», в отношении ООО «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по демонтажу модульных холодильных камер с территории ФКУ "ГЦАХ и ТО МВД России" и монтаж в ФКУ "ЦОБХР МВД России". В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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