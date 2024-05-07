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В собственность городского округа Руза передано два областных участка земли
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:31
В собственность городского округа Руза передано два областных участка: 0,3 га в Тучково, где проведена реконструкция и благоустройство мемориального комплекса «Аллея славы», и 0,15 га в д. Петрищево, где расположена детская игровая площадка, информирует пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Благоустройство мемориального комплекса "Аллея Славы" было завершено в прошлом году. В реализации этого проекта приняли активное участие жители, которые на встречах и общественных слушаниях внесли многочисленные свои предложения. Мемориал героев полностью обновили, на площади уложили новую плитку, а на территории проложили дорожки. Передача областного участка в собственность округа позволит муниципалитету содержать данную территорию и планировать дальнейшие преобразования. Это же касается участка земли в д. Петрищево, на котором расположена детская площадка», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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