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Более 4 тыс. раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:31
В Московской области, чтобы уточнить информацию о состоянии родственника, который находится на лечении в стационаре, необязательно ехать в больницу. Получить сведения можно по телефону 122, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Чтобы справиться о самочувствии родственника, который в данный момент проходит лечение в одном из стационаров Подмосковья, необходимо позвонить по тел. 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы
или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на интересующие вопросы. Сервис запустили в начале года, за это время им воспользовались более 4 тыс. раз», - рассказал министр здравоохранения Московской области
Алексей Сапанюк.
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