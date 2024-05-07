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Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:33
В Московской области уже сегодня ночью ожидается дождь и местами мокрый снег, ветер поднимется до 15 м/с. Такая погода сохранится до утра четверга, 9 мая. А в ночное время возможны заморозки. Минтранс Подмосковья обращает внимание автомобилистов на ухудшение погодных условий. Такая погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП, информирует пресс-служба ведомства.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон в черте города и в пешеходных зонах – из-за сильного ветра и осадков сложно разглядеть пешехода, снижайте скорость до минимума в данных зонах. При такой погоде не стоит парковать машины у деревьев и шатких конструкций. Будьте очень осторожны утром — из-за осадков и минусовой температуры возможно подмерзание некоторых участков дорог», - говорится в сообщении.
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