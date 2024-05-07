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Вячеслав Духин будет курировать Минсельхозпрод Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Мая 2024, 10:36
Зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин будет курировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Министром сельского хозяйства и продовольствия руководить будет Сергей Владимирович Двойных, которого мы хорошо знаем по работе замминистра инвестиций. Курирование этого блока будет осуществлять Вячеслав Вячеславович Духин. В этот блок переходит министерство», — заявил Воробьев на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами округов.
При этом Вячеслав Духин продолжит заниматься курированием работы информационного блока правительства области.
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