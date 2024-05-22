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Новый образовательный кластер строится в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:33
Школу для 1 тыс. 320 учеников и детский сад для 220 малышей строят в городском округе Балашиха. Образовательный кластер в рамках комплексного развития территории возводит «Главстрой Регионы» на территории жилого комплекса «Героев», информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«В школе на 1 тыс. 320 мест ведут работы по устройству внутренней инженерной системы, кровли и черновой отделке, монтаж лифтового оборудования. Четырехэтажное здание площадью более 20 тыс. кв. м будет рассчитана на единовременное пребывание 55 классов: 20 — начальной школы, 25 — основной и 10 старшей. В ней обустроят все необходимое для всестороннего развития детей. Также на территории школы предусмотрены спортивные залы, библиотека, медиатека, благоустроенная дворовая территория для занятий на открытом воздухе», - говорится в сообщении.
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