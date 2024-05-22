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Почти 4,5 тыс. детей осмотрели специалисты мобильного комплекса НИКИ детства с начала года
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Общество — 22 Мая 2024, 10:34
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) проводят выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями на мобильном комплексе, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«С начала года наша мобильная бригада совершила 55 выездов. В рамках этих выездов врачи осмотрели почти 4,5 тыс. детей, из которых более 200 направлены в наш многопрофильный стационар для прохождения более углубленного обследования. Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить
проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
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