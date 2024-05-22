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Должностное лицо ООО «Любо» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:34
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Любо» на сумму 4 тыс. рублей, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«В Управление поступило обращение физического лица о поступлении на адрес его электронной почты сообщения с рекламой реализуемых товаров из дичи без его предварительного согласия на получение рекламы от Общества. Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе», - говорится в сообщении.
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