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Объявлены лауреаты регионального конкурса «Сердце отдаю детям» в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:35
В Московской области определены лауреаты регионального этапа конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям — 2024». Церемония награждения прошла в правительстве региона в Красногорске, перадет пресс-служба Министерства образования Московской области.
«В этом году конкурс прошел в 20 раз, и ежегодно интерес к участию растет. В 2024 году участниками стали 399 педагогов из 48 муниципалитетов, это на 32% больше, чем годом ранее. Чтобы поддержать работников сферы дополнительного образования, мы ввели выплату — победитель каждой номинации конкурса получит 100 тыс. рублей», — сказал министр образования Московской области Артем Охрименко.
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