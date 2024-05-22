22мая 2024
среда
|
Сотрудники Госветслужбы Подмосковья оказали медпомощь раненому лосенку
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Мая 2024, 10:35
Лосенок 7-дневного возраста был обнаружен в Дмитровском городском округе местной жительницей. На теле животного были многочисленные раны. Неравнодушная женщина сразу вызвала специалистов ветслужбы, врачи которой оказали первую ветеринарную помощь, информирует пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Все подмосковные профильные службы, прибывшие на место происшествия, сработали слаженно и профессионально. Лосенку незамедлительно обработали раны, провели медицинский осмотр. Сейчас он находится под опекой благотворительного фонда защиты животных «Бим». Отдельная благодарность человеку, обнаружившего пострадавшего», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия - главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры