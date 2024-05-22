22мая 2024
среда
|
Лесной пожар ликвидирован в Воскресенске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Мая 2024, 10:36
В Хорловском участковом лесничестве, в 3 км от деревни Шильково г. о. Воскресенск, на площади 0,06 га местные жители обнаружили возгорание и доложили о нем по телефону 112, перадет пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
«На место незамедлительно было направлено 6 единиц техники и 11 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0,12 га. Им потребовалось 2 часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека», - говорится в сообщении.
Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +18 +20 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры