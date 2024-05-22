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Серия мероприятий ко Дню предпринимательства состоится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:39
В городских округах Московской области пройдут мероприятия для предпринимателей, приуроченные ко дню российского предпринимательства, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Информация о событиях, приуроченных ко дню предпринимательства, в городских округах Подмосковья доступна на инвестиционном портале Московской области. Так, для бизнеса запланированы различные семинары, форумы, торжественные мероприятия, фестивали, выставки и многое другое. Здесь же, на инвестпортале Подмосковья, предприниматели получат информацию о месте проведения мероприятий и способах регистрации», — отметили в ведомстве.
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