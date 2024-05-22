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Губернатор осмотрел ход строительства нового здания Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Мая 2024, 10:40
В новом учебном году в Сергиевом Посаде двери для школьников откроет новое здание Физмат-лицея на 525 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, а также пообщался с педагогами и родителями ребят, которые будут здесь учиться, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, который имеет богатую историю. Приняли это решение, когда увидели, какой запрос есть на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить - многие выпускники Лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового потенциал будет гораздо больше - 525. Набор уже идет, - сказал Андрей Воробьев. – Часть команды преподавателей работает еще со времен открытия Лицея в 1990 году».
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