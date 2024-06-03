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В Мытищах оптимизировали режим работы светофоров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:40
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работы по оптимизации движения на дорогах региона. За неделю были скорректированы режимы пяти светофоров в Красногорске и Мытищах, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«В г. Красногорске увеличили время проезда по Пенягинскому шоссе за счет изменения режима работы светофора на пересечении шоссе с ул. Знаменской», - говорится в сообщении.
В г. Мытищи сократили общее время работы светофоров и оптимизировали движение сразу на четырех перекрестках по ул. Мира — на пересечениях с улицами Крупской, Летной, Матросова и Новомытищинским проспектом.
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