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Центр грудного вскармливания открылся в Видновском ПЦ
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Общество — 3 Июня 2024, 11:42
В Видновском перинатальном центре начал работу центр грудного вскармливания, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Случается, что новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у нее возникает много вопросов. Чтобы вскармливание было оптимальным для ребенка и комфортным для женщины
важно ей помочь. В центре работают опытные специалисты для поддержки и консультирования», - сказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.
Кроме того, в Видновском перинатальном центре работает банк грудного молока. Специалисты отмечают, что грудное молоко защищает здоровье малышей и помогает в формировании иммунитета. Поэтому важно, чтобы дети, находящиеся в реанимации также получали питание в круглосуточном режиме. Именно для этого необходим банк грудного молока, где оно может храниться длительное время.
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