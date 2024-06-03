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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Севентех» за нарушение закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:42
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Севентех» на сумму 130 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Ивановское УФАС России поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы. По результатам рассмотрения обращения Ивановское УФАС России в отношении ООО "Севентех" возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе* и вынесло решение», - говорится в сообщении.
Ивановское УФАС России признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
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