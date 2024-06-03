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Более 300 активистов из Подмосковья приняли участие в фестивале Движения Первых на ВДНХ
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Общество — 3 Июня 2024, 11:43
В День защиты детей 1 июня Движение Первых дало старт Фестивалю детства и юности, информирует пресс-служба Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
«Церемония открытия состоялась на главной сцене выставки-форум "Россия". Свыше 300 ребят из Московской области посетили все события фестиваля. Для них подготовили выставочные зоны, прикладные мастер-классы, уличную интерактивную программу. Участниками Фестиваля стали лидеры Движения – члены Совета Первых Подмосковья, победители региональных конкурсов и ребята, имеющие отличные достижения в проектах Первых», – говорится в сообщении.
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