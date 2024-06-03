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В Чехове проходят работы по благоустройству Губернского лесопарка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Июня 2024, 11:46
В городском округе Чехов проходит благоустройство Губернского лесопарка. Работы проходят в рамках региональной программы «Парки в лесу», информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Площадь будущего Губернского лесопарка составит больше 52 га. Пространство будут объединять пешеходные и веломаршруты, а зимой они будут выполнять функцию лыжной трассы. Всего в этом году запланировано открытие 10 лесопарков», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Дорожно-тропиночная сеть будет составлять 4,5 км. На территории появятся павильоны проката, кафе, детская игровая площадка и веревочный парк. Для любителей спорта будут построены спортивная и воркаут площадки.
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