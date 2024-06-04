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Жителям Подмосковья напомнили о безопасности на воде в летний период
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:27
Наступило долгожданное лето – пора отдыха, отпусков, школьных каникул. Именно летом возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде, информирует пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».
«С начала весны в Систему-112 Московской области поступило более 20 вызовов по индексу "Спасение утопающих"», – говорится в сообщении.
В это время необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность. Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия. Поэтому каждый человек должен соблюдать меры безопасности, а также уметь оказывать помощь пострадавшим. И ни в коем случае не допускать нахождение у воды детей без присмотра взрослых.
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