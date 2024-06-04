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В Подмосковье с начала года спасли 140 детей, рожденных с массой тела менее 1,5 кг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:28
С начала года в Московской области врачи-неонатологи спасли почти 1,7 тыс. детей, появившихся на свет раньше срока, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившихся на свет раньше положенного срока. С начала года в регионе врачи спасли почти 1,7 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 140 с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 кг», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Достичь таких результатов удалось благодаря работе шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии, и созданию в регионе трехуровневой системы родовспоможения, позволяющей женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.
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