04июня 2024
вторник
|
Свыше 2,5 тыс. человек приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Волоколамске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Июня 2024, 10:36
Второй старт серии велозаездов Gran Fondo собрал более 2,5 тыс. любителей велоспорта на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Об этом информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Для участников взрослых велозаездов организаторы подготовили 3 дистанции на выбор: 30 км, 60 км и 100 км. Разная протяженность маршрута позволила подобрать для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам», - отмечается в материале.
Участники проехали стартовый круг по известной автотрассе, и далее заезд проходил по полностью перекрытым от транспорта маршрутам.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +20 +22 ночью +17 +19
Котировки
Партнеры