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Суд поддержал решение подмосковного УФАС в отношении ООО «Универсал»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:54
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Универсал» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России обратилось Министерство экологии и природопользования Подмосковья для внесения сведений в отношении ООО "Универсал" в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение капитального ремонта бесхозяйной плотины Баклановского пруда», - говорится в сообщении.
Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.
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