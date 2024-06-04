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Хирурги из Узбекистана будут обучаться на VR-тренажере подмосковной компании
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:56
На фестивале в Ташкенте компания из Узбекистана приобрела лицензию на использование хирургического VR-тренажера Survreyline, разработанного резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», компанией «Икс Ред Групп». Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Тренажер будут использовать для обучения студентов медицинских вузов», - говорится в сообщении.
Партнеры познакомились на первом Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте. Фестиваль собрал издателей игр, игровые студии, киберспортивные организации и представителей сферы анимации со всего мира для того, чтобы создатели цифрового контента могли продемонстрировать свои последние разработки.
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