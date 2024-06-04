04июня 2024
вторник
|
Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Любо» за нарушение закона о рекламе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Июня 2024, 10:57
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Любо» на сумму 50 тыс. рублей, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на адрес его электронной почты сообщения с рекламой реализуемых товаров из дичи без его предварительного согласия на получение рекламы от общества», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Любо» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +24 +26
вечером +20 +22 ночью +17 +19
Котировки
Партнеры