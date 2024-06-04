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В Серебряных Прудах объявили конкурс по ремонту дорог
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Июня 2024, 10:59
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городском округе Серебряные Пруды. Об этом передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«Планируется несколько этапов выполнения работ, которые начнутся 1 июля, а завершатся к сентябрю 2024 года», - говористся в сообщении.
В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Серебряные Пруды Московской области по адресам:
— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Песочное (уч. 2, уч. 4);
— автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Узуново, мкр. Школьный (участок 9, 13, 14);
— автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Глубокое, мкр. Новый (участок 5);
— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Якимовка (участок 1, 3);
— автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Курбатово (участок 1).
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