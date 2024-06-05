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Подмосковная Система-112 приняла более 2 тыс. обращений о пале сухой травы с начала весны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:00
Ежегодно весной в Подмосковье возникает пожароопасная проблема — пал травы. Только в этом году операторы региональной Системы-112 приняли свыше 2 тысяч обращений по поводу возгораний сухой растительности, передает пресс-служба ГКУ Московской области «Центр 112».
«Помните, что примерно 90% природных пожаров происходит по вине человека. Причиной возгорания могут стать непотушенные костры и окурки, шалость или умышленный поджог. Огонь опасен тем, что пламя может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки, а также на леса. В этом случае может быть нанесен непоправимый урон людям, природе и имуществу», - говорится в сообщении.
Будьте осторожны - не разводите костры в пожароопасный период и не жгите сухую растительность. При обнаружении возгорания следует незамедлительно позвонить на номер «112».
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