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Новое оборудование для заготовки крови и ее компонентов закупят для больниц Подмосковья

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Общество — 5 Июня 2024, 11:00

Оборудование для заготовки крови и ее компонентов стоимостью более 211 млн рублей поступит в подмосковные медучреждения, информиурет пресс-служба регионального Минздрава.

«Благодаря новому оборудованию, специалисты смогут заготавливать больше крови и ее компонентов. Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими
заболеваниями. В этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 млн рублей», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 17 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Московский областной центр крови, Долгопрудненскую, Шаховскую, Егорьевскую, Можайскую и другие больницы. Оборудование будет закуплено
по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



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