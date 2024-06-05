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УФАС Подмосковья включит ООО «ВИРГО» в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:02
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Дубненская Больница», в отношении ООО «ВИРГО» для включения в в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку изделий медицинского назначения (лот 4). В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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