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УФАС Подмосковья оштрафует ООО «Автобилборд» за нарушение закона о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:02
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Автобилборд» на сумму 75 тыс. рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение физического лица о размещении рекламы табачной продукции на борту транспортного средства. По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5, пункта 8 статьи 7* и части 2 статьи 20 Закона о рекламе и вынесло решение», - говорится в сообщении.
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