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В Подмосковье опубликовали 53 закупки за прошедшую неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:03
С 27 мая по 31 мая 2024 года в Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 53 закупки, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«Так, в г.о. Подольск планируется благоустройство лесопарковой зоны, сквера у ж/д станции "Белые Столбы", строительство школы на 1 тыс. 100 мест на ул. Садовая и строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Климовск. В г. Жуковский ожидается благоустройство объекта "Парк культуры и отдыха", а в г. Лыткарино — благоустройство общественной территории на ул. Первомайская. МБУК ДК "Исток" в г. о. Серпухов предстоит капремонт», - говорится в сообщении.
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