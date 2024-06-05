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Число мусорных навалов на контейнерных площадках снизилось в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:04
На территории региона продолжаются работы по модернизации зимних контейнерных площадок, а в срок до 5 июня планируется завершить установку баков на весенних площадках, передает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В Подмосковье уже модернизировано более 920 зимних контейнерных площадок, а также более 1 тыс. баков установлено на весенних, из них 203 в Истре, 96 — в Раменском, 87 — в Одинцове. Работы выполнены на 95%. Ежедневно в чат ботах мы анализируем ситуацию с мусорными навалами. Следует отметить, что в ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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