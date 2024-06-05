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Андрей Воробьев поздравил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 82-й годовщиной
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Июня 2024, 11:08
Андрей Воробьев поздравил сотрудников головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 82-й годовщиной и вручил награды. Торжественное мероприятие в честь праздничной даты состоялось в Королеве. Именно там сейчас на производстве трудится более 3,4 тыс. человек, повышая обороноспособность страны, информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Еще в годы Великой Отечественной войны на этом предприятии, которое стало предшественником Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», создавали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов на нем был налажен выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».
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