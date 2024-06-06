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Молодая семья из Чехова купила квартиру по жилищной программе
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Общество — 6 Июня 2024, 10:52
Семья Глеба и Ирины Коротковых из Чехова купила просторную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище», информирует пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«Взяли "трешку" на вторичном рынке. Переедем сразу, как закончим косметический ремонт. Очень хороший район. В пешей доступности магазины, парки, школа, детсад, спортивные площадки», — говорит Глеб.
Супруги с детьми жили вместе с родителями. В поисках решения жилищного вопроса они нашли в интернете информацию о подпрограмме.
У Глеба и Ирины трое маленьких детей. По словам папы, его главное увлечение автомобили, соответственно работу он выбрал водителем. Мама сейчас все время проводит с малышами.
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