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Почти 29 тыс. новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 10:53
В Московской области всем новорожденным проводится неонатальный скрининг на 36 патологий, исследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии, передает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
«Благодаря проведению такого исследования, мы можем своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы почти 29 тыс. детей. Кроме того, врачам удалось выявить у 50 детей генетические заболевания на ранней стадии», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
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