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Селекционер из Звенигорода купила квартиру по «Бютжетной ипотеке»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:02
В Московской области реализуется новая мера поддержки специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека», научный сотрудник Светлана Ветрова из Одинцовского округа стала одной из первых участников этой программы, купивших жилье в Подмосковье, информирует пресс-служба регионального Министерства жилищной политики.
«Ветровы выбрали квартиру в новостройке в Звенигороде. "Еврооднушка" с просторной кухней привлекла их хорошей планировкой. Семья не торопится с переездом, сейчас им предстоит ремонт», - отмечается в материале.
Светлана Ветрова работает в Федеральном научном центре овощеводства больше 15 лет. Селекционер выращивает столовые корнеплоды и лук. По ее словам, о новой жилищной программе она узнала от коллег.
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