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Детский сад на 325 мест строят в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:02
В жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского округа строят шестой детский сад, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Дошкольное учреждение на 325 мест возводит компания ПИК в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования», - отмечается в материале прес-службы.
На строительной площадке укладывают внутренние и наружные стены из пеноблока и ПГП, устраивают кровлю. Приступили к работам по фасаду (монтаж кронштейнов подсистемы), монтаж оконных профилей. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем. Выполнено устройство наружных сетей водопровода, завершаются работы по устройству сетей теплоснабжения и ливневой канализации.
Будущее здание рассчитано на 14 групп, в том числе младшего возраста до трех лет. На первом этаже расположится столовая и медицинский блок. На втором — оборудуют физкультурный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Третий этаж предназначен для групповых.
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