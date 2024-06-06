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Конкурс на благоустройство сквера объявили в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:04
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера у ж/д станции «Белые Столбы» в городском округе Домодедово, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на "Благоустройство сквера у ж/д станции "Белые Столбы", расположенного по адресу: г. Домодедово, мкр. Белые столбы, улица Кирова, 3А», - говорится в сообщении.
«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Домодедово Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
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