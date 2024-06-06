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Инспекторы проверили ход строительства жилой застройки в Электростали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Июня 2024, 11:06
Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства многоквартирного жилого дома на проезде Рабочий в Электростали. Об этом информирует пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.
«Строительство 15-этажного дома возобновлено в марте 2023 года, здесь будет 112 квартир. На объекте ведутся работы по возведению монолитного каркаса, ограждающих конструкций, фасада здания, проводится монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство. На первом этаже будут располагаться коммерческие помещения», - говорится в сообщении.
На данный момент на объекте задействовано 32 рабочих и 2 единицы техники.
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