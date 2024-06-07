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Акция по проверке здоровья пройдет в 33 парках Подмосковья в эти выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2024, 11:54
В эти выходные, 8 и 9 июня, в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках Подмосковья, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«В прошлые выходные в Подмосковье снова стартовала акция "Проверь свое здоровье в парке". Жители Московской области могут объединить прогулку с заботой о себе. В ходе осмотра можно получить консультацию специалиста и
пройти диагностику на свежем воздухе», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям
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