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Более 33 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Московской области с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2024, 11:55
С начала года в Московской области заготовили свыше 33 тонн донорской крови и ее компонентов. Желающие могут сдать кровь не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и ее компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на 3 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В переливании крови нуждаются пострадавшие в ДТП, люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов возможно лишь благодаря донорам.
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