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Губернатор: Комплекс по производству мраморной говядины и мяса буйволов появится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2024, 11:56
В Наро-Фоминском округе построят животноводческий комплекс по производству мраморной говядины и мяса буйволов. Это предприятие полного цикла производства мясной продукции с применением эффективных экологических способов содержания животных. В рамках проекта также планируется создание цеха по переработке мяса с использованием инновационных производственных технологий и передовым оборудованием, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Сначала он будет рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота: 350 – породы Ангус и 350 - Герефорд. А в перспективе проектом предусмотрено содержание стада буйволов общим поголовьем 200 голов для производства экологически чистой продукции.
Запустить животноводческий комплекс планируют к концу 2025 года, а выйти на проектную мощность - в 2028-м. Соглашение о реализации проекта подписали на форуме в Санкт-Петербурге губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Русский буйвол» Вахтанг Сагарейшвили.
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