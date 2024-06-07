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Андрей Воробьев: Новый комплекс по переработке полимерной упаковки появится в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2024, 11:57
Новый производственный комплекс по переработке полимерной упаковки начнет работу в Подмосковье в 2025 году. Подписи под соглашением о его строительстве в рамках Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Индия и, в частности, компания "Флекс Филмс Рус" является давним деловым партнером Московской области. В 2020-м заработало первое производство компании в Ступине. В прошлом году мы подписали соглашение о строительстве производства красок и клеев для пищевых упаковочных материалов, а в этом запустили еще один завод пленки CPP. Теперь инвестор планирует реализовать в Подмосковье проект по переработке полимерной упаковки. Приступить к строительству намерены в конце 2024 года, а запустить производство - уже во второй половине следующего. Компания обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Планируемый объем инвестиций – более 4,6 млрд рублей, – сказал Андрей Воробьев. – Ежегодно комплекс будет производить до 43 тысяч тонн сырья для создания новой продукции на отечественном рынке в целом и на предприятиях «Флекс Филмс Рус».
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