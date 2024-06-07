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Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Нерудторг»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Июня 2024, 11:57
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Нерудторг» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г.о. Московской области "Дорсервис" о внесении сведений в отношении ООО "Нерудторг" в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на поставку пескосоляной смеси для нужд заказчика», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.
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