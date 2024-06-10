10июня 2024
понедельник
|
Аллерголог НИКИ детства рассказала, как избежать аллергии в сезон тополиного пуха
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Июня 2024, 15:07
Раннее цветение в этом году привело к тому, что тополиный пух начал лететь раньше. Чем он грозит аллергикам и как можно облегчить состояние ребенка во время пушения тополя, рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Аллергия на сам тополиный пух — явление крайне редкое. Аллергическая реакция связана с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов. Тополиный пух очень легкий по своей структуре и за счет этого быстро переносится на большие расстояния, собирая по пути огромное количество разной пыльцы. Тех деревьев и трав, которые совпадают с ним по периоду цветения», — отметила Ольга Замышляева.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +18 +20 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры