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Специалисты Гостехнадзора проверили 28 каруселей и батутов на безопасность в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2024, 15:08
За неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 28 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств выявлено не было, передает пресс-служба эковедомства.
«Развлекательные технические средства предоставляют возможность получить удовольствие от адреналина и новых ощущений, что может быть веселым и захватывающим занятием для посетителей. Посещение аттракционов часто становится отличным способом провести время в семье или с друзьями. Однако не стоит забывать о том, что некоторые аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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