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Стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Июня 2024, 15:09
С 20 июня в колледжах и техникумах Подмосковья стартует приемная кампания. Для будущих студентов предусмотрено почти 19 тыс. бюджетных мест, 9 тыс. из которых выделено под программы «Профессионалитета», передает пресс-служба Министерства образования региона.
«С 1 сентября 2024 года федеральный проект "Профессионалитет" будет реализовываться на базе 36 колледжей и 2 ВУЗов по 10 ведущим отраслям экономики Московской области: авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика», - говорится в сообщении.
Выпускники «Профессионалитета» гарантированно будут трудоустроены на ведущие предприятия региона, а учиться они будут под руководством высококвалифицированных педагогов и мастеров в современных мастерских с высокотехнологичным оборудованием. Программы обучения для студентов разрабатываются совместно с работодателями.
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