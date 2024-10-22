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Больше половины работ по капремонту завершили во Дворце культуры в Павловском Посаде
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Общество — 22 Октября 2024, 11:34
В Павловском Посаде продолжаются работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Павлово-Покровский». Строительная готовность объекта - 62%. информирует пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. В настоящее время на объекте работают 27 человек. Строители проводят кровельные работы. Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. квадратных метров», - говорится в сообщении.
Культурное учреждение открыли в 1929 году. Оно всегда имело большую популярность среди жителей. На его базе организовано большое количество кружков для детей и представителей старшего поколения. Занимаются танцевальные, музыкальные и театральные коллективы.
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