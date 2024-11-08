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Более 180 тыс. заявлений поступило в Росреестр Подмосковья в октябре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Ноября 2024, 12:46
На территории Московской области за октябрь 2024 года на учетно-регистрационные действия поступило 186 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости. Об этом передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило около 20 тысяч заявлений», — отмечается в материале.
На регистрацию ипотеки подано около 12 тысяч заявлений, из которых около 94% — в электронном виде.
На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.
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