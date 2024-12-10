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Служба помощи при ДТП в Подмосковье помогла участникам 3 тыс. аварий
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Общество — 10 Декабря 2024, 10:04
За минувшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области обратились участники 3 111 ДТП без пострадавших, что на 184 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели, информирует пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Участники 1245 ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах помощи при ДТП, а участники 384 ДТП оформили "Европротоколы" с помощью консультации работников "горячей линии"» - говорится в сообщении.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, следует обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.
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